Мэрия Уфы: на всех мостах города из-за холодов введено ограничение движения
Сегодня, 18:12ОбществоЗиля АскероваФото: Администрация Уфы
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Скорость движения транспортных средств снижена с 60 км/ч до 40 км/ч. Знаки, предупреждающие об этом, уже установлены.
Принятую меру администрация города объясняет снижением температуры воздуха.
По данным пресс-службы администрации города, на путепроводах также установлены знаки «Скользкая дорога». Напомним, аналогичные меры в прошлом году были приняты также в это время – 30 октября.
Мэрия Уфы и ГИБДД республики предупреждает о необходимости выполнения требований знаков.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей