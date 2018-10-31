Чубайс: «Роснано» будет развивать ветрогенерацию на Дальнем Востоке

Председатель правления управляющей компании «Роснано», член бюро правления РСПП Анатолий Чубайс 30 октября текущего года в ходе проведения круглого стола в Токио при участии представителей бизнес-сферы Японии сделал соответствующее заявление о готовности его компании к сотрудничеству с другими организациями из страны восходящего солнца, сообщает издание «Восток-Медиа».

Чубайс сообщил, что в ближайшие пару лет в России будет построено 1800 МВт мощностей ветрогенерации. Также закончится строительство трех масштабных заводов, изготавливающих оборудование для данной сферы.

Глава «Роснано» подчеркнул, что возобновляемая энергетика является одним из приоритетных направления для развития страны и высоко оценивается экспертами. Японская компания Winpro Global проявила интерес к участию в реализации проектов по ветроэнергетики. По словам Чубайса, «Роснано» готова к переговорам по взаимному сотрудничеству с японской стороной.