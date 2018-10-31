Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Борисов: контракт на поставку С-400 в Индию заключен в рублях
Сегодня, 16:31Общество
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Вице-премьер РФ Юрий Борисов 31 октября заявил о том, что был заключен контракт на поставку в Индию российских зенитных ракетных комплексов С-400. Контракт заключен в рублях.
Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что первые поставки будут осуществлены в течение двух лет.
Газета «Известия» пишет, что система С-400 рассчитана на поражение всех средств воздушно-космического нападения, включая самолеты различных типов, оперативно-тактические, баллистические ракеты, гиперзвуковые цели.
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