В крымском Белогорске установили бюст уроженке Башкортостана

Бюст установили в год 105-летия прославленной летчицы.

В Белогорске установили бюст Герою Советского Союза, уроженке Башкортостана Магубе Сыртлановой. Торжественная церемония открытия бюста заместителю командира эскадрильи 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков прошла на Аллее Славы у здания администрации Белогорского района. Скульптор бюста — руководитель проекта «Аллея Российской Славы» Михаил Сердюков.

В мероприятии приняли участие глава муниципального образования Белогорский район, председатель районного совета Сергей Махонин, глава администрации Белогорского района Галина Перелович, глава муниципального образования городского поселения Белогорск – председатель Белогорского городского совета Станислав Крыжановский, сотрудники администрации и районного совета, учреждений и предприятий района.

Участие в торжественной церемонии открытия бюста легендарной летчице приняла делегация Башкортостана под руководством первого заместителя министра культуры республики Башкортостан Валентины Латыповой, а также депутаты государственного совета республики Крым Валерий Аксёнов, Анна Рубель и Григорий Грудницкий.

Валентина Латыпова поприветствовала от имени правительства республики Башкортостан всех участников торжественного мероприятия. Она отметила, что нынешнее торжество является продолжением Межрегионального фестиваля «Присягая России».

«Открывая этот замечательный памятник в год 105-летия со дня рождения Магубы Гусейновны, мы отдаем дань памяти не только нашей славной землячке, но и всем тем, кто сложил свои головы ради будущего нашей страны, ради будущего нашей великой России на полях Великой Отечественной войны в 1941-1945 годы. Настоящее мероприятие демонстрирует общность истории, крепкую дружбу и культурно-духовные связи, сложившиеся между нашими многонациональными республиками. Наши отцы и деды мужественно бились на фронтах, проявляли трудовой героизм в тылу, вместе ковали Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», - сказала первый замминистра.

Глава района Сергей Махонин подчеркнул, что установка бюста Герою Советского Союза является знаковым событием для Белогорского района. При этом он пообещал, что бюсты Героев Советского Союза будут и в дальнейшем появляться на Аллее Славы.

Магуба Гусейновна Сыртланова (1912—1971) — гвардии старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков. Герой Советского Союза. Родилась 15 июля 1912 года в Белебее.

Окончила татаро-башкирскую школу (семилетку), предшественницу средней школы № 2. С 1932 года по направлению комсомола М. Сыртланова поступила в Балашовскую лётную школу. Окончила аэроклуб и планёрную школу в Тбилиси.

В Красной Армии с июля 1941 года, призвана Тбилисским горвоенкоматом. На фронтах Великой Отечественной войны — с декабря 1942 года. Сражалась на Северном Кавказе, Таманском полуострове, в Крыму, Белоруссии, Польше и в Восточной Пруссии. В боях проявляла исключительную смелость, мужество и отвагу, совершила 780 боевых вылетов с боевым налётом 928 часов, сбросила 190 тонн бомбового груза. В самых сложных метеорологических условиях Сыртланова с большой точностью выводила группы самолётов в заданные районы.