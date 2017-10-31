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В крымском Белогорске установили бюст уроженке Башкортостана
Сюжеты:
Власть без цензурыБолеем за нашихБашкирский в школах - за или против
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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В крымском Белогорске установили бюст уроженке Башкортостана

Сегодня, 11:25ОбществоРита РасулеваФото: Министерство культуры РБ.
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