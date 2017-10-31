В Киеве пропало уникальное древнее издание
Сегодня, 16:34Общество
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В центре Киева из Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины пропал экземпляр «Апостола» Ивана Федорова.
Как пишет издание Dni.ru, книгу напечатали в 1574 году во Львове.
Последние три года уникальное издание находилось на реставрации. Закончить работу специалисты должны были к концу сентября. Но работающий над изданием сотрудник попросил больше времени из-за проблем со здоровьем. После этого он пропал.
Сообщается, что 18 сентября реставратор, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвонил супруге и рассказал, что находится в Чернигове, а книгу у него украли. В настоящее время местонахождение мужчины и самого издания неизвестны.
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