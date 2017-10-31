В Киеве пропало уникальное древнее издание

В центре Киева из Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины пропал экземпляр «Апостола» Ивана Федорова.

Как пишет издание Dni.ru, книгу напечатали в 1574 году во Львове.

Последние три года уникальное издание находилось на реставрации. Закончить работу специалисты должны были к концу сентября. Но работающий над изданием сотрудник попросил больше времени из-за проблем со здоровьем. После этого он пропал.