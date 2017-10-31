Уфимец стал свидетелем событий в Каталонии

По его мнению, митинг против отделения Каталонии от Испании собрал не меньше тысячи человек.

Предприниматель из Уфы Денис Вечканов, побывавший в минувшие выходные в Барселоне, стал свидетелем многолюдного митинга против отделения Каталонии от Испании, который прошел в центре города.

- Люди шли бесконечным потоком по центральной улице Барселоны с транспарантами и флагами. При этом полицейские не вмешивались в происходящее, а просто следили за порядком, - рассказал Денис Медиакорсети. – Дело в том, что как раз в эти дни в Каталонии получили продолжение события, связанные с процессом ее отделения от Испании. И в рядах демонстрантов шли сторонники объединения с Испанией, которых оказалось ничуть не меньше противников этого процесса, если не больше.

По словам уфимца, у него сложилось впечатление, что на данный митинг, который был, по сути, проправительственным, люди пришли по своей инициативе. И это произвело сильное впечатление.

Видео Видео: Денис Вечканов

- Не было похоже, что митинг носил добровольно-принудительный характер, как это нередко бывает в нашей стране с подобными мероприятиями, - уточнил Денис. – При этом было видно, что некоторые спорят друг с другом, но делают это вполне мирно, без перехода на личности. Некоторые пришли на митинг с детьми, не опасаясь последствий. А когда они дошли до знаменитого Дома Мила, на его балконы и окна выбрались люди с флагами, и толпа встретила их восторженными возгласами.