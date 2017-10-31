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Уфимец стал свидетелем событий в Каталонии
Сюжеты:
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Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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Сообщение отправлено.
2017 10 29 163056

Уфимец стал свидетелем событий в Каталонии

Сегодня, 17:32ОбществоТатьяна МайороваФото: РИА Новости
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