У школ Уфы нет денег на закупку электронных учебников

В школах Уфы сегодня насчитывается более 28 тысяч учебников. Это всего 3 процентов от общего их числа. Купить больше школы не могут, так как из бюджета выделяется недостаточно средств.

Как сообщила сегодня на оперативке в мэрии начальник управления образования мэрии Елена Хаффазова, на одного ученика в год выделяется тысяча рублей на закупку учебников. Этого хватает лишь на закупку бумажных версий.

- Электронные версии закупаются из внебюджетных средств, - пояснила Хаффазова, подчеркнув, что каждый новый учебник сегодня должен сопровождаться электронной версией.