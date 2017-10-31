У школ Уфы нет денег на закупку электронных учебников

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В школах Уфы сегодня насчитывается более 28 тысяч учебников. Это всего 3 процентов от общего их числа. Купить больше школы не могут, так как из бюджета выделяется недостаточно средств.
Как сообщила сегодня на оперативке в мэрии начальник управления образования мэрии Елена Хаффазова, на одного ученика в год выделяется тысяча рублей на закупку учебников. Этого хватает лишь на закупку бумажных версий.
- Электронные версии закупаются из внебюджетных средств, - пояснила Хаффазова, подчеркнув, что каждый новый учебник сегодня должен сопровождаться электронной версией.
Развитием системы электронного образования администрация города занимается с 2012 года. Оно выразилось в подключении школ и детсадов к интернету, закупкой мультимедийных досок, ведением электронных дневников и журналов.
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