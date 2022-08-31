Запрет телефонов школе, подорожание тарифов на воду и нападение на школьника в Уфе

Школьникам в Башкирии и по всей России запретили пользоваться телефонами на уроках. Министерство просвещения РФ запретило использовать мобильные телефоны во время уроков в российских школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Сегодня, 31 августа, под Мелеузом загорелись поля. Об этом Mkset сообщили очевидцы. Так, на кадрах видно, что территорию заволокло дымом. Причины, по которым могло начаться горение, пока неизвестны. В пресс-службе МЧС Башкирии сообщили, что горит сухая трава вдоль железной дороги с распространением в поле и лесополосу.
Депутаты Горсовета Уфы проголосовали за подорожание тарифов на воду и канализацию. Повышение цен связано с масштабными планами правительства по обновлению систем ЖКХ, сообщается на заседании депутатов Горсовета. Тарифы на услуги, предоставляемые «Уфаводоканалом» вырастут в цене на 13,2% с 1 июля 2023 года. Предельный индекс платы граждан был утверждён ранее в ходе заседания депутатами Горсовета.
Пассажир рейса Уфа-Анталья потерял сознание на высоте 10 тысяч метров. Инцидент произошел сегодня, 31 августа, в 5:20 по московскому времени. Пилот доложил о больном 40-летнем пассажире, который потерял сознание. Командир воздушного судна принял решение изменить план полета.
Жалоба Юрия Шевчука поступила в Советский районный суд Уфы. Запись об этом появилась в электронной картотеке дел суда. Защита рок-музыканта пытается обжаловать решение по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России, согласно которому он оштрафован на 50 тыс. рублей.
В Уфе неизвестный мужчина напал на 12-летнего мальчика. Нападение произошло сегодня, 31 августа, на детской площадке по улице Талькова неизвестный мужчина напал на 12-летнего мальчика. Инцидент попал на камеры «Уфанет». По информации пресс-службы МВД Башкирии, по данному инциденту в отдел полиции обратилась мать 12-летнего мальчика. Сейчас сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, а также назначена судебная медицина и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Далее будет принято процессуальное решение.