Хабиров раскрыл место, куда каждый раз сбегает с работы

Хабиров снова сбежал с работы на Советскую площадь в Уфе

Глава республики вновь отправился на Совесткую площадь, где сейчас проводятся работы по установке мемориального комплекса, посвященного Минигали Шаймуратову и военнослужащим из 112-й Башкирской кавалерийской дивизии

Глава республики Радий Хабиров вновь поделился видео с Советской площади, где в настоящий момент проходят работы по установке памятника Минигали Шаймуратову. Об этом руководитель региона рассказал в соцсетях. Так, Хабиров вспомнил свои студенческие годы, отметив, что во время учёбы на юрфаке не пропускал занятий, однако теперь с радостью сбегает с работы, чтобы лично видеть, как проходит установка монументального памятника. По мнению главы региона, появление в Уфе памятника Минигали Шаймуратову — это дань памяти легендарному военачальнику, а также всем павшим воинам-выходцам республики. Также Хабиров отметил, что установка памятника является ещё и знаком уважения президенту РФ, который двумя годами ранее посмертно присвоил Шаймуратову звание Героя Росссии. На кадрах с Советской площади Хабиров также показал, как продвигается возведение монументальной скульптуры. В настоящий момент здесь уже установлены колонны с постаментом, устанавливается барельеф со сценами истории 112-й Башкавдивизии. Торжественное открытие мемориала пройдёт уже 11 октября — в День Республики. Напомним, ранее схожий пост в соцсетях глава региона выкладывал в июне этого года. Тогда Радий Хабиров также выложил видео, где рассказал, что Советская площадь буквально манит его, заставляя сбегать с работы. Примечательно, что в июне этого года Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Уфы заключило контракт на проведение работ по благоустройству Советской площади. Среди работ, которые будет необходимо провести подрядчику, были разбор брусчатых тротуаров, валка деревьев в городских условиях и удаление с территории различных кустарников и мелких деревьев. Однако к моменту заключения договора об оказании услуг на площади никакой брусчатки, как и вышеупомянутой зелени, уже не было.

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