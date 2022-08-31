В Уфе планируют благоустройство парка за Госцирком

Облагораживание этой территории в свое время начинали вместе с комплексной реконструкцией парка им. Гафури, но оно так и не было завершено. В результате асфальтовые дорожки на этой территории во многих местах разбиты и требуют ремонта, а для посещения парка не хватает фонарей, не говоря уже об элементарных скамейках. Поскольку за территорией парка никто не следит, а мусорных корзин здесь нет, то наравне с палой листвой здесь ожидаемо скапливается мусор, который не только портит вид, но и в корне вредит зеленой зоне. О том, что в парке, куда многие уфимцы приходят покормить белочек, можно запросто наткнуться на кучи мусора, Mkset уже писал пять (!) лет назад, но ситуация так и не изменилась. Очевидно, что ситуация будет усугубляться, если все оставить как есть: что происходит в неосвещенном и полузабытом парке в центре города по вечерам — ответить никто не сможет.