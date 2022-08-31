В Уфе планируют благоустройство парка за Госцирком

Облагораживание этой территории в свое время начинали вместе с комплексной реконструкцией парка им. Гафури, но оно так и не было завершено. В результате асфальтовые дорожки на этой территории во многих местах разбиты и требуют ремонта, а для посещения парка не хватает фонарей, не говоря уже об элементарных скамейках. Поскольку за территорией парка никто не следит, а мусорных корзин здесь нет, то наравне с палой листвой здесь ожидаемо скапливается мусор, который не только портит вид, но и в корне вредит зеленой зоне. О том, что в парке, куда многие уфимцы приходят покормить белочек, можно запросто наткнуться на кучи мусора, Mkset уже писал пять (!) лет назад, но ситуация так и не изменилась. Очевидно, что ситуация будет усугубляться, если все оставить как есть: что происходит в неосвещенном и полузабытом парке в центре города по вечерам — ответить никто не сможет.
Согласно нынешнему проекту облагораживания парка, застройщик ЖК «The Prime» группы компаний СУ-1 на собственные средства обустроит на территории места для отдыха со скамейками и урнами, освещенные прогулочные зоны, безопасные площадки для детей всех возрастов, многофункциональную зону для летнего кинотеатра и лектория, а также спортплощадки и даже скейт-парк. Важно, что к процессу планируется подойти максимально тактично: ключевой идеей всех предполагаемых мероприятий стало сохранение естественного микроклимата по принципу эко-френдли, то есть с применением экологически чистых материалов.
Биолог, исполнительный директор студии ландшафтного дизайна «АртЕль» Лидия Гаврилова подчеркивает, что современные технологии позволяют вести работы по облагораживанию территории без сноса всех насаждений, в результате чего город получит не просто кусочек леса, оставленный без внимания, а красивый лесопарк, в котором можно безопасно и комфортно гулять.
— И в профессиональном плане, и как жительнице Уфы для меня важна ситуация, которая сложилась на этой территории. Это географический центр Уфы, здесь часто бывает много горожан и гостей города. Но сейчас его сложно назвать парком — больно смотреть на те насаждения, которые здесь бесхозно растут: как и здоровье человека, здоровье леса нужно поддерживать в должном состоянии. Как специалист считаю, что лес требует большой реконструкции — удалению больных деревьев и поросли, которая придает парку вид захламленной территории. Кроме того, здесь возможна посадка молодого материала, который бы сочетался с большими деревьями, которые дают определенную крону.
Восьмиклассница Ульяна Илистанова живет рядом с парком и часто здесь бывает — катается на велосипеде и пенни борде. К сожалению, парк, по ее словам, подходит для активного образа жизни все меньше.
— В Уфе очень мало оборудованных мест, где можно нормально кататься — ближайший находится в «Меге». Было бы очень круто, если бы здесь сделали хотя бы дорожки и освещение.
По мнению главного архитектора «Проектного института «Инженерный центр» Азата Замалиева, парк после благоустройства имеет отличный потенциал, чтобы стать новым местом притяжения для уфимцев всех возрастов.
— На мой взгляд концепция хорошо проработана — скейт-парк, воркаут-зоны для самых активных, разновозрастные детские площадки. Здорово, что предусмотрена и площадка для выгула домашних животных. Безусловно реализация такого проекта придаст особую эстетику облику городу. Уфа растет, и ей нужны новые интересные точки на карте, где жители будут проводить время с максимальным комфортом, — пока что таких мест в городе недостаточно.