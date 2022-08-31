В Башкирии открылась «Вкусно и точка» без картофеля фри

В Башкирии открылась «Вкусно и точка» без картофеля фри
В Башкирии открылась «Вкусно и точка» без картофеля фри
Вчера, 15:31ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
Об открытии пяти ресторанов сети фастфуда в республике сообщают в компании

Пять ресторанов сети фастфуда «Вкусно и точка» открылись на территории республики. Об этом сообщают в компании.

Так, ещё четыре заведения сети общепита начали свою работу в Уфе. Примечательно, что два из них расположены на фудкортах уфимских супермаркетов. Так для посещения теперь доступны рестораны сети в СТЦ Мега и ТК «Центральный». Также открылись рестораны по адресам 50 лет СССР, 41а и Мубарякова, 1.

Также сегодня стало известно об открытии «Вкусно и точка» в Стерлитамаке. По словам очевидцев, пока там невозможно купить картофель фри.

Напомним, несколькими неделями ранее в Уфе открылись рестораны сети проспект Октября, 19, проспект Октября, 138 и улица Баязита Бикбая, 20/1. В одном из ресторанов сети после ребрендинга побывал корреспондент Mkset. О том, что изменилось в заведении после нескольких месяцев запустения мы рассказывали здесь.

Примечательно, что в настоящий момент во многих заведениях сети нельзя купить картошку фри. В компании это объяснили тем, что предыдущий год выдался неурожайным для сортов картофеля, которые, как правило, используют в готовке. В качестве альтернативы в некоторых ресторанах посетителям предлагается картошка по-деревенски.

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