РЭО: Среди поставщиков контейнеров для РСО лидером стала ФСИН

В компании “Российский экологический оператор” сообщили, что крупнейшим поставщиков контейнеров по раздельному сбору твердых коммунальных отходов в России в прошлом году стала Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ.

Телеканал 360tv.ru сообщает, что в год в России производится шесть тысяч двести тридцать шесть контейнеров для сбора ТКО. Из них тысяча двести двадцать шесть приходится на ФСИН. Об этом рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. По его словам, в прошлом году правительство выделило 1 миллиард рублей регионам для приобретения контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Компанию “РЭО” назначили контролировать расходование целевых средств. Буцаев отметил, что были отобраны поставщики, подтвердившие собственные мощности, в том числе Федеральная служба исполнения наказаний России, которая в общей сложности поставила в регионы более 14,5 тысячи контейнеров для раздельного сбора ТКО. Заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов рассказал, что один контейнер для сбора мусора стоит в среднем шестнадцать с половиной тысяч рублей. ФСИН заключила девяносто восемь договоров на поставку с пятнадцатью регионами России. Территория Федеральной службы исполнения наказаний присутствует в семидесяти трех субъектах страны. В текущем году в рамках федпроекта “Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами” Правительство России утвердило субсидию из федерального бюджета в размере полутора миллиарда рублей на покупку контейнеров для раздельного сбора ТКО. Средства получат сорок три региона, и на них можно будет закупить семьдесят семь тысяч контейнеров. В прошлом году сумма субсидии составила миллиард рублей. Деньги были направлены в бюджеты 46 российских регионов. В 2021 году на субсидированные средства приобрели шестьдесят пять тысяч контейнеров.

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