После публикаций Mkset власти стали оповещать жителей о работе фонтана на Кашкадане

То же самое случилось и 24 августа. Очевидцы перешептывались и заявляли, что конфуз с фонтаном происходит не впервые — «если ровно в половину не включился, значит, ничего не будет», заявляли уфимцы. Одна из жительниц Уфы и вовсе пошутила, что «ключ от фонтана увез Хабиров с собой в отпуск».