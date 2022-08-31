Опрос показал, что 60% россиян одобряют работу Госдумы РФ

Опрос показал, что 60% россиян одобряют работу Госдумы РФ
Опрос показал, что 60% россиян одобряют работу Госдумы РФ
Вчера, 15:57ОбществоФото: duma.gov.ru
Институт развития правового общества (ИРПО) подвел итоги комплексного исследования об оценке деятельности Государственной думы. По результатам исследования около 58% опрошенных положительно оценивают работу нижней палаты парламента.

При этом более 50% россиян высоко оценили значение Госдумы и ее спикера Вячеслава Володина, пишет kp.ru.

В ходе исследования эксперты провели социологический и экспертный опросы. Соцопрос провели методом онлайн-анкетирования пользователей соцсетей “ВКонтакте” и “Одноклассники”. Он прошел с 27 июля по 3 августа 2022 года. Всего анкетированию подверглись 2428 респондентов в возрасте старше 18 лет. Экспертный опрос с участием 47 политологов, политтехнологов, социологов, политконсультантов проводился с 1 по 9 августа текущего года.

Как отмечается, в нынешнем году процент респондентов, оценивающих работу Госдумы РФ положительно, по сравнению с результатами аналогичного опроса, проводившегося год назад, вырос на 6 процентных пунктов (п. п.) и составил 58%.

В качестве наиболее ярких достижений нынешнего состава Госдумы за последний год опрошенные считают: ужесточение ответственности для педофилов (61%), ужесточение ответственности за отождествление действий СССР и нацистской Германии (39%) и за распространение фейков (37%); ратификация договоров с ЛНР и ДНР и расширение категории ветеранов боевых действий (по 35%).

Более того, жители страны высоко оценили и роль председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Так, более 50% опрошенных считают работу председателя думы важной. По сравнению с аналогичным опросом прошлого года, этот показатель вырос на 6 п. п. Кроме того, Вячеслав Володин возглавил рейтинг представителей Госдумы, вызывающих наибольшую симпатию и уважение у населения.

Другой блок исследования касался взаимодействия граждан РФ с Госдумой, а также публичности законодателей. В частности, около 79% респондентов извещены хотя бы об одном источнике информации нижней палаты парламента. В числе наиболее популярных официальных источников являются сайт Государственной думы (+8 п. п.), парламентское телевидение «Дума ТВ» (+3 п. п.) и Telegram-канал нижней палаты парламента. Однако наибольшую узнаваемость в обществе имеет канал “Дума ТВ”.

“Исследование показало, что оценка влиятельности Государственной думы гражданами существенно выросла за последний год. Это произошло на фоне общей консолидации общества и роста поддержки власти после начала СВО”, - сообщила адвокат, директор Института развития правового общества Дарья Гладыш.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы