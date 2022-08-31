Опрос показал, что 60% россиян одобряют работу Госдумы РФ

В ходе исследования эксперты провели социологический и экспертный опросы. Соцопрос провели методом онлайн-анкетирования пользователей соцсетей “ВКонтакте” и “Одноклассники”. Он прошел с 27 июля по 3 августа 2022 года. Всего анкетированию подверглись 2428 респондентов в возрасте старше 18 лет. Экспертный опрос с участием 47 политологов, политтехнологов, социологов, политконсультантов проводился с 1 по 9 августа текущего года.