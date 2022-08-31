ОК запустили монетизацию для групп с видеоконтентом

ОК запустили монетизацию для групп с видеоконтентом

ОК запустили монетизацию для групп с видеоконтентом

Вчера, 12:49
Общество
Фото: Одноклассники
Одноклассники запускают первую общедоступную программу монетизации видео — все администраторы групп с качественным видеоконтентом смогут зарабатывать на показе рекламы.

Сегодня ОК открыли подачу заявок на участие в программе. Монетизация видео станет новым важным шагом для поддержки авторов оригинального контента на платформе.

Видео — один из самых популярных форматов в ОК, который собирает более 700 млн просмотров в сутки, а число загрузок видеороликов во втором квартале 2022 года выросло на 11%. В программу монетизации смогут попасть как уже популярные авторы на платформе ОК, так и создатели новых групп благодаря невысокому порогу входа.

Присоединиться к программе могут группы с более 1000 участников, которые публикуют видео длиннее 1 минуты, имеют хотя бы один ролик с 10 000 просмотров, и общее количество просмотров видео за последний месяц — не менее 10 000. Также видеоконтент должен соответствовать общим правилам программы монетизации в ОК, быть загружен через нативный видеоплеер соцсети и не нарушать авторские права.

Подать заявку может только администратор группы в ОК через специальное мини-приложение. Команда социальной сети проверит анкету, опубликованный видеоконтент и пришлёт уведомление с результатом отбора администратору группы в личные сообщения.

После успешного прохождения в программу монетизации группа будет получать доход с каждого показа рекламы в видео. В личном кабинете на сайте партнёра автор сможет отслеживать статистику и уровень заработка. Он будет рассчитываться индивидуально в зависимости от глубины просмотра и аудитории зрителей.

Одноклассники продолжают активно развивать новые возможности для авторов на платформе. Ранее ОК объявляли о старте летней программы поддержки авторов внутри социальной сети. Участники программы могли получить от 30 тысяч просмотров на свой контент, дополнительное продвижение в ленте новостей и рекомендациях, а также увеличить количество подписчиков в ОК. За всё время действия в программе приняли участие 1000 уникальных авторов.

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