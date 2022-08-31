Какая погода будет завтра в Уфе

Какая погода будет завтра в Уфе
Какая погода будет завтра в Уфе
Вчера, 09:40ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI

Какая погода будет в Уфе на День знаний 1 сентября

Жителям Уфы в первый день осени стоит быть готовыми к осадкам, сообщает сервис «Яндекс.погода»

В Уфе и на территории республики сохранится тёплая погода, однако в День знаний всё же стоит захватить с собой зонт при выходе из дома. Данные о погоде 1 сентября в башкирской столице публикует сервис «Яндекс.погода».

Так, 1 сентября в Уфе ожидается облачная погода с прояснениями. Также возможны небольшие дожди. Температура воздуха завтра составит в среднем +28 +30 градусов Цельсия днём и +19 +22 градуса ночью.

Также, согласно данным Башгидрометцентра, на территории республики в этот день ожидаются дожди и грозы. Ветер юго-западный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха днем составит в среднем +27,+32° градусов, ночью — +12,+17 градусов Цельсия.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы