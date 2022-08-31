ИРИ: создание вакцины от COVID-19 стало одним из "20 главных событий РФ за 20 лет"

Холдинг 1MI, при поддержке Института развития интернета, представляет нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего повлияли на молодежь.

Ключевые вопросы исследования задают участникам фокус-групп по всей стране. В качестве респондентов выступают россияне от 18 до 35 лет. Пандемия коронавирусной инфекции не только стала серьезным испытанием для страны, но и создала мощный импульс для развития медицинской науки. Россия столкнулась с острой необходимостью в препаратах и оборудовании. Об этом пишет vostokmedia.com. Во время пандемии каждое государство пыталось заполучить дефицитную медицинскую технику, медикаменты и средства индивидуальной защиты (СИЗы) в свое распоряжение. Маски превратились в дефицитный товар. За несколько месяцев Россия смогла наладить массовый выпуск средств защиты, обеспечить ими аптеки, больницы и тем самым стабилизировать рынок. Наиболее выдающееся достижение — разработка вакцин от COVID-19. Первой стала вакцина «Спутник V», эффективность которой оценена в 92%. Препарат одобрен для использования в трех десятках стран мира. Кроме того, на рынок вышли «ЭпиВакКорона», «Ковивак» и Sputnik Light — облегченная версия «Спутника V». В РФ на борьбу с коронавирусом выделили около 300 миллиардов рублей. Вакцину разрабатывали семь научных центров, а в целом по стране запустили 30 проектов фармацевтического и медицинского производства для борьбы с COVID-19. Этим проектам обеспечили государственное финансирование на сумму более 10 миллиардов рублей.

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