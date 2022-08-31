«Город, облитый помоями»: жители Агидели рассказали, что вынуждены видеть каждый день

Местный житель также говорит о том, что уже обращался к оператору по вывозу отходов и направлял жалобы в администрацию, однако в ответ на это получил только отписку и обещания решить проблему в ближайшем времени. По словам мужчины, ситуация с мусором в городе была значительно лучше, когда там работал свой мусоровоз. В настоящий же момент заполненные отходами мусорные баки могут стоять неубранными в течение нескольких часов, а то и дней.