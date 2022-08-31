ЕР: за счет программы капремонта приведено в порядок к 1 сентября более 1000 школ

Федеральная программа капремонта, реализуемая «Единой Россией» и Минпросвещения, дала возможность к новому учебному году привести в порядок более тысячи школ в субъектах РФ. В общей сложности за 2022 год в 75 регионах должно быть капитально отремонтировано 1661 учебное заведение.

Как отметила координатор направления народной программы «Единой России» «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, данная программа была принята по поручению президента Владимира Путина, пишет rostovgazeta.ru. Итоги первого года ее реализации говорят о том, что в учебных заведениях не просто обновили крыши, окна и фасады, а создали новые возможности для развития детей. Теперь они смогут заниматься в спортивных секциях, театральных кружках, комнатах для внеклассной работы. Удалось главное — оснастить школы современными пространствами, которые соответствуют запросам школьников. Все этапы работ сопровождались контролем со стороны общественных штабов, которые были сформированы «Единой Россией» и Минпросвещения не только в регионах, но и на уровне федерации. За каждый объект несут ответственность депутаты всех уровней от ЕР и сенаторы. Проекты обновления учебных заведений создавались с участием педагогов, родителей и самих школьников. Они также контролировали ход работ и вместе с комиссией принимали объекты. Казакова пообещала, что партия продолжит контролировать ход капремонта в школах, где он продолжится после 1 сентября. Детей и педагогов на время, пока идет ремонт, переводят в здания других образовательных учреждений. В следующем году по этой программе запланирован капитальный ремонт еще трех тысяч школ. Из них 64 процента расположены в селах и малых городах РФ. По информации сайта ER.RU, программа капитального ремонта школ является частью народной программы «Единой России». Партия отправила в Минпросвещения список школ, нуждающихся в капремонте, куда вошло более 7,3 тысячи объектов. Также «Единая Россия» обеспечила финансирование работ из федерального бюджета, в котором на этот год заложено 66,5 миллиарда рублей на реализацию данной программы. «Одним из ведущих направлений развития народной программы, принятой партией «Единая Россия», стал федеральный проект по модернизации школьной инфраструктуры, поддержанный президентом страны Владимиром Путиным. Народная программа ориентирована в основном на развитие социальной сферы. Поэтому неудивительно, что один из ее разделов, «Современное образование и передовая наука», включает предложения по реализации программы капитального ремонта и оснащения оборудованием 7300 школ, при этом уделяется особое внимание сельской школе. По количеству обновляемых школ Республика Башкортостан занимает второе место в стране. В этом году в ходе однолетнего цикла ремонт запланирован на 63 объектах, в том числе и в рамках народной программы партии. Партия «Единая Россия» совместно с Минобрнауки РБ, Минстроем и депутатским корпусом постоянно мониторили процесс капремонта. Республика успешно справилась с поставленной задачей», — сообщил Раиль Асадуллин, координатор проекта «Новая школа», председатель комитета Госсобрания РБ по образованию, культуре, молодежной политике и спорту.

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