ЧМ-2018 стал одним из "20 главных событий России за 20 лет"

Холдинг 1MI, при поддержке Института развития интернета, представляет нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выяснили, какие эпизоды современной истории больше всего повлияли на жизнь молодого поколения.

Ключевые вопросы исследования задают участникам фокус-групп по всей стране. Среди опрошенных – граждане в возрасте от 18 до 35 лет. В 2018 году Россия впервые приняла на своей территории главное футбольное событие планеты. Чемпионат мира по футболу посетили десятки тысяч иностранных туристов. Миллионы футбольных фанатов следили за матчами мундиаля по телевизору или в интернете. Чемпионат мира по футболу оказался триумфом России не только на игровом поле, где российская сборная выступила более чем достойно, но и в плане организации мероприятия. Об этом пишет vostokmedia.com. Между тем чемпионат стал одним из самых дорогих в истории российского спорта. Россия вложила в подготовку к нему 679 миллиардов рублей, или почти 11 миллиардов долларов. Основная часть средств в размере 551 миллиарда рублей (почти 81%) ушла на строительство стадионов, тренировочных полей и транспортной инфраструктуры. Состязания футбольного чемпионата 2018 года развернулись на 12 стадионах. Семь из них возведены с нуля. Также в стране появилось 92 новых тренировочных поля. Транспортная инфраструктура обошлась бюджету в 352,5 миллиарда рублей. Значительная часть выделенных средств пошла на строительство и реконструкцию аэропортовых комплексов. В итоге Россия обрела мощный импульс для туристической сферы. Многие из иностранцев, приехавших на игры, остались в России или вскоре вернулись как туристы, чтобы посмотреть достопримечательности, которые не успели посетить во время мундиаля. Кроме того, наследие чемпионата составила масштабная транспортная и спортивная инфраструктура. Новые стадионы стали домашними для региональных клубов, тренировочные поля достались спортшколам.

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