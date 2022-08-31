Число субсидируемых авиарейсов, связанных с Уфой увеличили до 28

Число субсидируемых авиарейсов, связанных с Уфой увеличили до 28
Число субсидируемых авиарейсов, связанных с Уфой увеличили до 28
Вчера, 12:37ОбществоАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
Количество субсидируемых рейсов увеличили в связи с экономией в федеральном бюджете, сообщает Росавиация

Число субсидируемых рейсов в Уфу и из Уфы увеличили до 28. Соответствующее решение ранее было принято в Росавиации. Софинансирование будет осуществляться за счет региональных бюджетов, а также авиаперевозчиков.

Так, по информации РБК Уфа, в России в настоящий момент действует 448 субсидируемых авиарейсов, куда включены 49 новых направлений. Объясняется это экономией средств федерального бюджета, обусловленной закрытием аэропортов в Южной и Центральной части России. В следствие этого было проведено перераспределение средств.

Таким образом, меры государственной поддержки коснутся рейсов в Уфу из Астрахани, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Новосибирска, Перми, Тюмени и других. В свою очередь, из Уфы субсидируемые авиарейсы будут осуществляться в такие города, как Волгоград, Краснодар, Красноярск Нижний Новгород и другие аэропорты.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы