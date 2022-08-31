Число субсидируемых авиарейсов, связанных с Уфой увеличили до 28

Число субсидируемых рейсов в Уфу и из Уфы увеличили до 28. Соответствующее решение ранее было принято в Росавиации. Софинансирование будет осуществляться за счет региональных бюджетов, а также авиаперевозчиков.
Так, по информации РБК Уфа, в России в настоящий момент действует 448 субсидируемых авиарейсов, куда включены 49 новых направлений. Объясняется это экономией средств федерального бюджета, обусловленной закрытием аэропортов в Южной и Центральной части России. В следствие этого было проведено перераспределение средств.
Таким образом, меры государственной поддержки коснутся рейсов в Уфу из Астрахани, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Новосибирска, Перми, Тюмени и других. В свою очередь, из Уфы субсидируемые авиарейсы будут осуществляться в такие города, как Волгоград, Краснодар, Красноярск Нижний Новгород и другие аэропорты.