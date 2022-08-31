Число субсидируемых авиарейсов, связанных с Уфой увеличили до 28

Таким образом, меры государственной поддержки коснутся рейсов в Уфу из Астрахани, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Новосибирска, Перми, Тюмени и других. В свою очередь, из Уфы субсидируемые авиарейсы будут осуществляться в такие города, как Волгоград, Краснодар, Красноярск Нижний Новгород и другие аэропорты.