Власти Уфы назвали фейком сообщение о техногенной катастрофе в реке Шугуровка

Как сообщает Управление гражданской защиты города, превышения по некоторым параметрам выявили только на участке реки Шугуровки в 500 метрах выше Тимашевского моста. Анализы показали, что в устье реки, в акватории реки Уфы до водозабора и в районе водозабора вредных веществ не обнаружено. Это значит, что питьевая вода не опасна для населения.
Отмечается, что подобные фейковые сообщения рассылали в сентябре 2017 года и в 2015 году. Как и тогда, сейчас сведения об опасности воды не являются достоверными.
Напомним, что накануне в социальных сетях стали публиковать видеозаписи, на которых заснята мёртвая рыба в реке Шугуровка. Уфимцы стали предполагать, что животные умерли из-за вредных веществ в воде, которые могли попасть в городской водозабор. В Минэкологии сообщили, что в пробах воды 27 августа зафиксировали превышение в 4 и в 3 раза концентрации сульфатов и хлоридов соответственно, а также в воде не было кислорода. Зато 29 августа превышений ПДК не выявили. В «Уфаводоканале» заверили, что питьевая вода в городе безопасна.