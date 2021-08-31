Власти Уфы назвали фейком сообщение о техногенной катастрофе в реке Шугуровка

После новости о массовой гибели рыбы в реке Шугуровка в Сети начало распространяться сообщение о загрязнении питьевой воды в Уфе вредными веществами, поэтому горожан ждёт новая техногенная катастрофа. Власти города официально опровергли эту информацию, назвав их «массированной атакой».

Как сообщает Управление гражданской защиты города, превышения по некоторым параметрам выявили только на участке реки Шугуровки в 500 метрах выше Тимашевского моста. Анализы показали, что в устье реки, в акватории реки Уфы до водозабора и в районе водозабора вредных веществ не обнаружено. Это значит, что питьевая вода не опасна для населения. Отмечается, что подобные фейковые сообщения рассылали в сентябре 2017 года и в 2015 году. Как и тогда, сейчас сведения об опасности воды не являются достоверными. Напомним, что накануне в социальных сетях стали публиковать видеозаписи, на которых заснята мёртвая рыба в реке Шугуровка. Уфимцы стали предполагать, что животные умерли из-за вредных веществ в воде, которые могли попасть в городской водозабор. В Минэкологии сообщили, что в пробах воды 27 августа зафиксировали превышение в 4 и в 3 раза концентрации сульфатов и хлоридов соответственно, а также в воде не было кислорода. Зато 29 августа превышений ПДК не выявили. В «Уфаводоканале» заверили, что питьевая вода в городе безопасна.

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