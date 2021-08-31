Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате российским военнослужащим

Президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате в размере 15 тыс. руб. военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.
Согласно документу, выплата поступит в сентябре этого года.
В частности, средства будут перечислены военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не заключившим контракт о прохождении военной службы.
Выплаты также получат прокуроры, сотрудники Следственного комитета, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов, а также лица, проходящие службу в войсках нацгвардии и имеющие спецзвания полиции, и лица начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи.
Выплаты будут защищены от списания в счет штрафов. Если единовременная денежная выплата не была осуществлена в сентябре, то она может пройдет позднее.