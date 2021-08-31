Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате российским военнослужащим

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате российским военнослужащим
Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате российским военнослужащим
Вчера, 18:26ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Выплата поступит в сентябре.

Президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате в размере 15 тыс. руб. военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Согласно документу, выплата поступит в сентябре этого года.

В частности, средства будут перечислены военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не заключившим контракт о прохождении военной службы.

Выплаты также получат прокуроры, сотрудники Следственного комитета, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов, а также лица, проходящие службу в войсках нацгвардии и имеющие спецзвания полиции, и лица начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи.

Выплаты будут защищены от списания в счет штрафов. Если единовременная денежная выплата не была осуществлена в сентябре, то она может пройдет позднее.

Материалы по теме:
выплаты
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы