В Минсельхозе сообщили о необходимости показывать домашних животных зоопсихологу

В Минсельхозе сообщили о необходимости показывать домашних животных зоопсихологу
В Минсельхозе сообщили о необходимости показывать домашних животных зоопсихологу
Вчера, 14:22ОбществоФото: pixabay.com
Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский заявил, что ряду домашних животных нужна помощь зоопсихоога.

Речь идет об агрессивных питомцах, а также тех, чей жизненный цикл не совпадает с их хозяевами. Об этом информирует телеканал «360».

Воскресенский назвал зоопсихологию молодой специальностью. Она только появилась в стране. Российским зоопсихологам придется проделать большой путь, их ждет много проб и ошибок. Но, в конце концов, специалисты окончательно сформируют схемы работы и методики.

На базе ветеринарных клиник Московской области работают несколько зоопсихологов. Они принимают пациентов и демонстрируют хорошие результаты. Такие специалисты общаются с собаками и кошками на одном языке. Они их понимают, корректируя шероховатости, которые причиняют дискомфорт владельцам животных, пояснил министр.

Сергей Воскресенский подчеркнул, что чаще все к зоопсихологам приводят собак и кошек. Не всем домашним питомцам нужна помощь специалиста. В нем нуждаются лишь агрессивные и сбегающие из дома животные, а также те, кто использует для туалета некомфортные для хозяина места.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы