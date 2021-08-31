В Минсельхозе сообщили о необходимости показывать домашних животных зоопсихологу

Речь идет об агрессивных питомцах, а также тех, чей жизненный цикл не совпадает с их хозяевами. Об этом информирует телеканал «360».
Воскресенский назвал зоопсихологию молодой специальностью. Она только появилась в стране. Российским зоопсихологам придется проделать большой путь, их ждет много проб и ошибок. Но, в конце концов, специалисты окончательно сформируют схемы работы и методики.
На базе ветеринарных клиник Московской области работают несколько зоопсихологов. Они принимают пациентов и демонстрируют хорошие результаты. Такие специалисты общаются с собаками и кошками на одном языке. Они их понимают, корректируя шероховатости, которые причиняют дискомфорт владельцам животных, пояснил министр.
Сергей Воскресенский подчеркнул, что чаще все к зоопсихологам приводят собак и кошек. Не всем домашним питомцам нужна помощь специалиста. В нем нуждаются лишь агрессивные и сбегающие из дома животные, а также те, кто использует для туалета некомфортные для хозяина места.