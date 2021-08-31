В Минсельхозе сообщили о необходимости показывать домашних животных зоопсихологу

Сергей Воскресенский подчеркнул, что чаще все к зоопсихологам приводят собак и кошек. Не всем домашним питомцам нужна помощь специалиста. В нем нуждаются лишь агрессивные и сбегающие из дома животные, а также те, кто использует для туалета некомфортные для хозяина места.