В Башкирии расширят функционал транспортной карты «Алга»

В Башкирии расширят функционал транспортной карты «Алга»
В Башкирии расширят функционал транспортной карты «Алга»
Вчера, 19:37ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
«Алгу» планируют включить в мультикарту жителя Башкирии.

В Доме республики прошло тематическое совещание «Строительный и транспортный час», на котором обсудили развитие транспортной карты «Алга» и внедрение карты жителя республики «Алга Башкортостан». Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

В республике планируют расширить функционал транспортной карты, соединив её с банковской картой «Мир». Это повысит популярность «Алга», а также позволит персонифицировать её. Также благодаря объединению пользователи смогут привязать виртуальную карту «Алга» к банковскому счёту в мобильном приложении.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил министерству цифрового развития проработать проект карты жителя республики с ведомствами и банками.

По словам гендиректора «Башкирский регистр социальных карт» Руслана Нургалиева, с начала внедрения транспортной карты, июня 2019 года, жители региона купили 548 тысяч карт, ещё 387 тысяч карт выдали школьникам. В неделю жители покупают в среднем 2 500 карт. Систему оплаты «Алгой» подключил 81 перевозчик.

Напомним, в августе в республике запустили корпоративную транспортную карту «Алга». Она предназначена для сотрудников предприятий для безналичной оплаты дороги до места работы или других служебных поездок. С такой картой проезд на автобусе обходится дешевле.

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