В Башкирии к 2030 году планируют строить четыре миллиона квадратных метров в год

Сообщается также об Адресной программе по переселению граждан из аварийного жилья. Так, срок завершения программы назначен на 1 сентября 2025 года, однако власти намерены завершить ее досрочно в 2023 году. Отмечается, что сам фонд аварийного жилья сокращают с 2019 года и на данный момент планируется расселить жителей на общей площади более 61 тысячи квадратных метров. Известно, что финансирование оказывает «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», так заявка на поддержку досрочной реализации проекта уже подготовлена. Сообщается, что сумма составляет 951,5 миллиона рублей, из которых 86,7 миллиона рублей должны поступить из бюджета республики.