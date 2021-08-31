В Башкирии к 2030 году планируют строить четыре миллиона квадратных метров в год

В Башкирии к 2030 году планируют строить четыре миллиона квадратных метров в год
В Башкирии к 2030 году планируют строить четыре миллиона квадратных метров в год
Вчера, 11:06ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Также в правительстве планируется досрочное завершение адресной программы по переселению граждан.

Премьер-министр Правительства Башкирии рассказал о планах на строительство жилых домов в республике. Так, к 2030 году регион должен ежегодно строить 4 миллиона квадратных метров жилья.

Сообщается также об Адресной программе по переселению граждан из аварийного жилья. Так, срок завершения программы назначен на 1 сентября 2025 года, однако власти намерены завершить ее досрочно в 2023 году. Отмечается, что сам фонд аварийного жилья сокращают с 2019 года и на данный момент планируется расселить жителей на общей площади более 61 тысячи квадратных метров. Известно, что финансирование оказывает «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», так заявка на поддержку досрочной реализации проекта уже подготовлена. Сообщается, что сумма составляет 951,5 миллиона рублей, из которых 86,7 миллиона рублей должны поступить из бюджета республики.

Ранее мы уже сообщали, что в период с января по июль текущего года введено в эксплуатацию 1 миллион 473 тысячи квадратных метров жилья, а к концу года планируется достичь 2 миллионов 460 тысяч квадратных метров.

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