В Башкирии депутаты Госсобрания будут инспектировать школьные столовые

В Башкирии депутаты Госсобрания будут инспектировать школьные столовые
В Башкирии депутаты Госсобрания будут инспектировать школьные столовые
Вчера, 14:20ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Инспекция будет проводиться депутатами Госсобрания совместно с родителями школьников.

Стало известно, что депутаты Госсобрания в сентябре планируют проинспектировать школьные столовые в Уфе. Известно, что к проверке хотят подключить и родителей учеников, однако по сообщениям родителей первоклассников, из-за коронавируса в школу никого из взрослых пускать не разрешается, даже со справкой о вакцинации.

В Курултае отметили, что 1-2 года назад в школах оставалось не востребовано до 70% продуктов, однако сейчас, видимо, ситуация изменилась, так как депутаты сообщили об уменьшении количества жалоб на качество горячего питания в школах, связывают это с тем, что школьные столовые были модернизированы, а меню — пересмотрено.

Спикер Госсобрания Константин Толкачев также сообщил об изменениях в законодательстве, которое как раз и связано с питанием в учебных учреждениях. Так, при закупке продуктов обращать внимания будут не на цену, а на качество и безопасность. Сроки внесения изменений не уточняются.

Напомним, что вчера, 30 августа, на еженедельной оперативке в Правительстве РБ Андрей Назаров предупредил о росте цен на горячее питания в школах. Отмечается, что все подсчеты проводились совместно с Минфином, Минобразования и Минторговли. Сообщается также, что к новому учебному году в школах отремонтировано 280 пищеблоков.

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