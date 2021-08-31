В Башкирии депутаты Госсобрания будут инспектировать школьные столовые

В Курултае отметили, что 1-2 года назад в школах оставалось не востребовано до 70% продуктов, однако сейчас, видимо, ситуация изменилась, так как депутаты сообщили об уменьшении количества жалоб на качество горячего питания в школах, связывают это с тем, что школьные столовые были модернизированы, а меню — пересмотрено.