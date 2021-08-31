В Башкирии День знаний пройдет по-летнему тепло

Напомним, что линейки в школах состоятся, однако с соблюдением некоторых мер предосторожности. Так, мероприятие будет проводить на свежем воздухе, число участников не должно превышать 200 человек, поэтому для каждой параллели классов линейки будут проводиться в разное время. Также обязательно соблюдение социальной дистанции и масочного режим. Отметим, что родителям присутствовать разрешается, однако ношение масок — обязательно.