В Башкирии День знаний пройдет по-летнему тепло

В Башкирии День знаний пройдет по-летнему тепло
В Башкирии День знаний пройдет по-летнему тепло
Вчера, 10:28ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Синоптики сообщили, что температура воздуха 1 сентября будет достигать +25 градусов.

В Башгидрометцентре опубликовали прогноз погоды на 1 сентября. Так, синоптики сообщают, что день пройдет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +20…+25 градусов, однако в южных районах Башкирии температура может достигать и +30 градусов. Так, день ожидается солнечный и по-летнему теплый.

Напомним, что линейки в школах состоятся, однако с соблюдением некоторых мер предосторожности. Так, мероприятие будет проводить на свежем воздухе, число участников не должно превышать 200 человек, поэтому для каждой параллели классов линейки будут проводиться в разное время. Также обязательно соблюдение социальной дистанции и масочного режим. Отметим, что родителям присутствовать разрешается, однако ношение масок — обязательно.

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