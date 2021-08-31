Стали известны даты каникул и выходных в школах Башкирии в новом учебном году

Стали известны даты каникул и выходных в школах Башкирии в новом учебном году
Стали известны даты каникул и выходных в школах Башкирии в новом учебном году
Вчера, 14:50ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Обнародован календарь учителя на новый учебный год.

В Башкирии определили даты школьных каникул и выходных на 2021/2022 учебный год. Об этом сообщает «Учитель Башкортостана».

По данным издания, в новом учебном году ученики будут отдыхать семь дней в связи с праздниками. Всего каникулы составят 121 день, а для первоклассников — 134 дня.

Осенью каникулы запланированы на период с 29 октября по 5 ноября. Зимние каникулы продлятся с 31 декабря по 14 января. Для первоклассников дополнительные каникулы пройдут с 14 по 20 февраля. Весной школьники будут отдыхать с 28 марта по 3 апреля. Первоклассники и выпускники уйдут на летние каникулы 26 мая, остальные — 1 июня.

Напомним, на оперативном совещании в правительстве рассказали, как будут учиться школьники в очном формате. Линейки 1 сентября пройдут на открытом воздухе, и на них смогут прийти родители, но нужно соблюдать масочный режим. Входы для учеников разделят, чтобы избежать скопления людей. В столовых, спортзалах и актовых залах поставят рециркуляторы для очищения воздуха. Сотрудники школ должны будут носить маски, но во время уроков учителя их могут снимать. Также в учебных заведениях появятся медицинские инспекторы.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы