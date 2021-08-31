Стали известны даты каникул и выходных в школах Башкирии в новом учебном году

В Башкирии определили даты школьных каникул и выходных на 2021/2022 учебный год. Об этом сообщает «Учитель Башкортостана».
По данным издания, в новом учебном году ученики будут отдыхать семь дней в связи с праздниками. Всего каникулы составят 121 день, а для первоклассников — 134 дня.
Осенью каникулы запланированы на период с 29 октября по 5 ноября. Зимние каникулы продлятся с 31 декабря по 14 января. Для первоклассников дополнительные каникулы пройдут с 14 по 20 февраля. Весной школьники будут отдыхать с 28 марта по 3 апреля. Первоклассники и выпускники уйдут на летние каникулы 26 мая, остальные — 1 июня.
Напомним, на оперативном совещании в правительстве рассказали, как будут учиться школьники в очном формате. Линейки 1 сентября пройдут на открытом воздухе, и на них смогут прийти родители, но нужно соблюдать масочный режим. Входы для учеников разделят, чтобы избежать скопления людей. В столовых, спортзалах и актовых залах поставят рециркуляторы для очищения воздуха. Сотрудники школ должны будут носить маски, но во время уроков учителя их могут снимать. Также в учебных заведениях появятся медицинские инспекторы.