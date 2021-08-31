Стали известны даты каникул и выходных в школах Башкирии в новом учебном году

Напомним, на оперативном совещании в правительстве рассказали, как будут учиться школьники в очном формате. Линейки 1 сентября пройдут на открытом воздухе, и на них смогут прийти родители, но нужно соблюдать масочный режим. Входы для учеников разделят, чтобы избежать скопления людей. В столовых, спортзалах и актовых залах поставят рециркуляторы для очищения воздуха. Сотрудники школ должны будут носить маски, но во время уроков учителя их могут снимать. Также в учебных заведениях появятся медицинские инспекторы.