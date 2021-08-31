Социологи: рост рождаемости в ближайшей перспективе невозможен

Политолог Роман Алехин добавляет, что слова президента о том, что «крепкая благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, — по сути, и должна быть вот этим образом будущего России» — всего лишь идея, потому что «даже намека на наличие какого-либо сценария для её реализации не было».