Социологи: рост рождаемости в ближайшей перспективе невозможен

Демографы считают, что попытки российских властей сделать семью «национальной идеей». Например, аналитик Института социологии РАН Александр Жаворонков подчеркивает, что норма бездетной или малодетной семьи доминирует независимо от типа семьи по числу детей. При этом среди слоев с доходом выше среднего увеличивается доля ориентированных на бездетную семью. Лишь около 9% семей ориентируются на рождение третьего ребенка.
По мнению политолога, доктора философских наук Дмитрия Михайличенко, у российского общества нет приемлемого образа будущего, а уровень боязни будущего только нарастает. При этом резкий рост рождаемости в ближайшей перспективе невозможен физически из-за демографической ямы.
Политолог Роман Алехин добавляет, что слова президента о том, что «крепкая благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, — по сути, и должна быть вот этим образом будущего России» — всего лишь идея, потому что «даже намека на наличие какого-либо сценария для её реализации не было».
Подробнее — в материале «Новых известий».