Отмена автобусов, фейковые сообщения и ограбление журналистов. Итоги дня в Башкирии

Депутаты Госсобрания в сентябре планируют проинспектировать школьные столовые в Уфе. Известно, что к проверке хотят подключить и родителей учеников, однако по сообщениям родителей первоклассников, из-за коронавируса в школу никого из взрослых пускать не разрешается, даже со справкой о вакцинации.