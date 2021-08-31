Отмена автобусов, фейковые сообщения и ограбление журналистов. Итоги дня в Башкирии

На оперативном совещании в мэрии Уфы сообщили об отмене 6 автобусных маршрутов, однако для горожан предложена альтернатива. В администрации объяснили, что приняли решение отменить только «невостребованные» автобусы.
Депутаты Госсобрания в сентябре планируют проинспектировать школьные столовые в Уфе. Известно, что к проверке хотят подключить и родителей учеников, однако по сообщениям родителей первоклассников, из-за коронавируса в школу никого из взрослых пускать не разрешается, даже со справкой о вакцинации.
После новости о массовой гибели рыбы в реке Шугуровка в Сети начало распространяться сообщение о загрязнении питьевой воды в Уфе вредными веществами, поэтому горожан ждёт новая техногенная катастрофа. Власти города официально опровергли эту информацию, назвав их «массированной атакой». Они заверили, что питьевая вода не опасна для населения.
Сегодня, 31 августа, в Уфе мужчина напал на журналистов. Неизвестный проник в редакцию «Киске Уфа» и пытался ограбить сотрудников издания. Журналисты обратились в полицию с заявлением. Мужчину уже разыскивают.
Сегодня, 31 августа, известный рэпер из Уфы Моргенштерн женится на своей возлюбленной Диларе Зинатуллиной. Свадьба эпатажного артиста проходит необычным образом. Mkset собрал всю известную информацию о торжестве.