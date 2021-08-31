Одноклассники выпустили образовательную ленту ко Дню знаний

Одноклассники выпустили образовательную ленту ко Дню знаний

Одноклассники выпустили образовательную ленту ко Дню знаний

Вчера, 15:40
Общество
Фото: Одноклассники
Ко Дню знаний Одноклассники выпустили серию стикеров со звуком с популярными школьными фразами и приглашают школьников и родителей присоединиться к специальной ленте новостей, посвященной образовательному контенту.

1 сентября в Одноклассниках стартует #МесяцЗнаний. В специальной тематической ленте пользователи ОК смогут следить за полезной информацией на тему образования – о познании мира, развитии детей дошкольного возраста и обучении школьников и студентов. В ленту будут попадать занимательные факты о культуре и науке, образовательные материалы для детей и родителей, а также публикации, посвященные карьере и дополнительному образованию взрослых.

Чтобы пользователи смогли погрузиться в школьную атмосферу, Одноклассники запустили стикеры со звуком. Известные фразы из школьных времен – «Можешь же, когда захочешь!», «Мое терпение скоро лопнет!», «Потише можно?» и другие – зазвучали голосами звезд – Натальи Подольской, Альбины Джанабаевой и Нолы. А еще в соцсети появился стикерпак с яркими моментами из сериала «Училка в законе» от телеканала «Пятница».

Также пользователи смогут поздравить друзей и близких с Днем знаний и первым днем осени вместе с популярными героями мультсериала «Маша и Медведь» студии «Анимаккорд». Анимированные персонажи предложат отправить друг другу в сообщениях простые и искренние пожелания, а также подарить букет.

В сервисе исчезающих фото и видео «Моменты» появится тематическая рамка «С первым днем осени!», а в разделе «Идеи дня» в десктопной версии ОК – специальный конструктор публикаций, с помощью которого можно рассказать о самых любимых школьных уроках.

У всех желающих есть возможность поучаствовать в интерактивной викторине «Снова в школу» от «AliExpress Россия». Каждый четверг до 16 сентября включительно пользователи смогут отвечать на занимательные вопросы из школьной программы и получать призы. В финале викторины среди отличников разыграют суперпризы — промокоды на скидку 10 тысяч рублей.

Ежегодно в ОК запускают специальные проекты в День знаний. В 2020-м Одноклассники устраивали флешмоб «1 сентября: вчера и сегодня» от Анны Седоковой и Регины Тодоренко и спецпроект «Поставь оценки друзьям», а за год до этого разрисовывали сообщения в тетрадную линейку и выпускали стикеры с фразами учителей.

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