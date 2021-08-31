Одноклассники выпустили образовательную ленту ко Дню знаний

1 сентября в Одноклассниках стартует #МесяцЗнаний. В специальной тематической ленте пользователи ОК смогут следить за полезной информацией на тему образования – о познании мира, развитии детей дошкольного возраста и обучении школьников и студентов. В ленту будут попадать занимательные факты о культуре и науке, образовательные материалы для детей и родителей, а также публикации, посвященные карьере и дополнительному образованию взрослых.