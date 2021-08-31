Конфликт “Мужского государства” и “Тануки” дошел до Кремля

Конфликт “Мужского государства” и “Тануки” дошел до Кремля
Конфликт “Мужского государства” и “Тануки” дошел до Кремля
Вчера, 22:38ОбществоФото: kremlin.ru
Конфликт активистов движения “Мужское государство” с сетью ресторанов “Тануки” стал известен в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал комментарии журналистам относительно отношения к движению.

Песков заявил, что при наличии в действиях “Мужского государства” нарушений закона этим требуется заняться правоохранителям. Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на ТАСС. Пресс-секретарь добавил, что в Кремле видели сообщения средств массовой информации, где было сказано об угрозах женщинам со стороны активистов.

Ранее появились сведения о том, что основатель движения “Мужское государство” Владислав Поздняков заявил об атаке на “Тануки”. Он высказал свои требования о том, что из аккаунта “Инстаграм” требуется удалить все неприемлемые, по его мнению, снимки. Компания отказалась выполнить требования.

Сторонники движения стали массово оформлять ложные заказы, чтобы остановить работу сети ресторанов. Юрист и адвокат Гуревич дала комментарий, что на территории России открыто действует экстремистская организация.

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