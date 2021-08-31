Конфликт “Мужского государства” и “Тануки” дошел до Кремля

Песков заявил, что при наличии в действиях “Мужского государства” нарушений закона этим требуется заняться правоохранителям. Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на ТАСС. Пресс-секретарь добавил, что в Кремле видели сообщения средств массовой информации, где было сказано об угрозах женщинам со стороны активистов.