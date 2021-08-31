Конфликт “Мужского государства” и “Тануки” дошел до Кремля

Песков заявил, что при наличии в действиях “Мужского государства” нарушений закона этим требуется заняться правоохранителям. Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на ТАСС. Пресс-секретарь добавил, что в Кремле видели сообщения средств массовой информации, где было сказано об угрозах женщинам со стороны активистов.
Ранее появились сведения о том, что основатель движения “Мужское государство” Владислав Поздняков заявил об атаке на “Тануки”. Он высказал свои требования о том, что из аккаунта “Инстаграм” требуется удалить все неприемлемые, по его мнению, снимки. Компания отказалась выполнить требования.
Сторонники движения стали массово оформлять ложные заказы, чтобы остановить работу сети ресторанов. Юрист и адвокат Гуревич дала комментарий, что на территории России открыто действует экстремистская организация.