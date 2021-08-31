Глава «Россетей» Рюмин рассказал о магистральных сетевых проектах в Иркутской области

Глава «Россетей» рассказал об итогах состоявшегося недавно совещания, в котором участвовали руководитель Минэнерго Николай Шульгинов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Рюмин проинформировал о комплексном плане, в основе которого лежат крупные сетевые проекты. Магистральную инфраструктуру региона намерены модернизировать и расширить. Реализация программы завершится в 2024 году.