Глава «Россетей» Рюмин рассказал о магистральных сетевых проектах в Иркутской области

В заявлении гендиректора ПАО «Россети» Андрея Рюмина обозначена ключевая цель возведения в регионе важных объектов. Местная власть стремится к повышению пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, пишет irkutskmedia.ru.
Глава «Россетей» рассказал об итогах состоявшегося недавно совещания, в котором участвовали руководитель Минэнерго Николай Шульгинов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Рюмин проинформировал о комплексном плане, в основе которого лежат крупные сетевые проекты. Магистральную инфраструктуру региона намерены модернизировать и расширить. Реализация программы завершится в 2024 году.
Стороны договорились оптимизировать сроки получения всей необходимой документации. Рассмотрена также возможность допуска к тем участкам, где проведут предусмотренные комплексным планом воздушные линии 500 кВ.
Официальные представители российской энергетической компании в 2019 году сообщили о строительстве первых собственных центров питания на территории Иркутской области. «Россети» анонсировали тогда возведение подстанций 500 кВ «Усть-Кут» и 220 кВ «Сухой Лог». Объекты значатся в комплексном плане, который разрабатывали в Правительстве РФ. Основным ориентиром власть назвала расширение инфраструктуры магистралей.
Старт работы подстанций был одной из последних стадий реализации масштабного проекта, предусматривающего строительство Пеледуйского энергокольца. Протяженность его превысила 3000 километров. Кольцом охвачены не только Иркутская область, но также Забайкалье, Якутия и Бурятия.
Удалось решить в результате проблему с дефицитом энергетических мощностей на северо-востоке области. Получателями электроэнергии стали крупные нефтехимические компании, газо- и золотодобывающие предприятия. К ним присоединились тогда также Байкало-Амурская магистраль и «Восточная Сибирь - Тихий океан».
Инвестиционной программой «Россети ФСК ЕЭС» предусмотрено расширение подстанции «Усть-Кут». До конца 2023 года на подстанции появятся новые линии электропередачи, резюмировал Рюмин.