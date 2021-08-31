ЕР: Родители получат 100% оплату больничного по уходу за дошкольниками

Андрей Исаев, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», сообщил, что выплаты по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка смогут получить родители детей до 7 лет включительно.

Такие поправки в закон поддержат финансовое благополучие многих семей, пишет nashgorod.ru. Исаев сказал, что ранее выплаты начислялись по такому алгоритму: граждане, имеющие стаж до 5 лет, получали 60% от дохода. Те, у кого стаж был от 5 до 7 лет, получали 80% от заработной платы. И тем, кто отработал от 8 до 25 лет, давали 100% от заработка. Таким образом, молодые родители с маленьким трудовым стажем существенно теряли в доходах, осуществляя уход за ребенком-дошкольником. Депутаты «Единой России» решили внести правки в существующий законопроект, обеспечивающий оплату 100% больничного, чтобы родители спокойно ухаживали за ребенком, не волнуясь за свое материальное положение. Ранее данная проблема касалась многих родителей из разных регионов России. Граждане даже обращались в «Совет матерей», отметила председатель организации и эксперт Общественного народного фронта Татьяна Буцкая. Она указывала, что многие родители жаловались на маленькую выплату больничного по уходу за ребенком. Заявители задавали вопросы, почему система так работает. «В конце концов, им же в аптеке не продают лекарство по 60% от его стоимости», - указала Буцкая. Как сообщает сайт ER.RU, организация «Совет матерей» обращалась к депутатам «Единой России» с просьбой разработать закон, благодаря которому такая несправедливость была бы устранена. Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Эльвира Аиткулова: “100% выплаты по больничным сделают уход за детьми более комфортным для всех: родителей, детей, бабушек, даже воспитателей в детском саду, учителей в школах. Самое главное, что это скажется на здоровье ребят, – мальчиков и девочек будут долечивать в домашней обстановке, оказывать столько внимания, сколько нужно, до полного выздоровления. Мамы и папы не будут переживать за то, чтобы быстрее выйти на работу и не потерять в зарплате. Вопрос обеспечения взяло на себя государство. Это важно и для молодых семей, где стаж работы супругов небольшой, соответственно, доходы тоже. Благодаря такой мере поддержки, как эти выплаты, мы продолжаем шаг за шагом выводить на первый план семьи с детьми, где приоритет отдается здоровью и благополучию. Именно об этом говорит наш президент, и это заложено в программе партии как основа национальной идеи”.

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