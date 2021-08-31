Демократия и справедливость: каким хотят видеть будущую Россию

Демократия и справедливость: каким хотят видеть будущую Россию
Демократия и справедливость: каким хотят видеть будущую Россию
31 августа, 20:47ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Запрос на авторитаризм и консерватизм, актуальный после крымских событий, сходит на нет.

Запрос на авторитаризм и консерватизм, который был так популярен после крымской ситуации, нивелировался уже к 2018 году, его заменил запрос на демократизацию и социальную справедливость.

По мнению сотрудника Института социологии РАН Владимира Петухова, сейчас не являются актуальным как советский проект, так и радикально либеральный и авторитарно-персоналистский. Он считает, что будущее России должно строиться на «ином идеологическом фундаменте». Согласно результатам его исследования, в основе этого фундамента должны находиться справедливость, демократия и державность.

Примечательно, что среди молодежи до 24 лет доля респондентов, желающих демократизации общества и свободы самовыражения личности, приблизилась к 50%.

В чем причина? Аналитик предполагает, что это связано с экономическим кризисом и последующей депрессией, которые ускорили осознание: в России «заботливого государства» нет и в ближайшее время не будет. Это и актуализировало запрос на перемены. Жители России хотят побудить власть если не заботиться о своих гражданах, то хотя бы нормально выполнять свои полномочия.

Так называемое «величие державы» хоть и продолжает пользоваться поддержкой почти трети россиян, но новых сторонников за последнюю пятилетку так и не приобрел. При этом идея возвращения России к национальным традициям и «ценностям, проверенным временем» интересно уже не 35% населения, а 26%.

Подробнее — в материале «Новых известий».

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