Демократия и справедливость: каким хотят видеть будущую Россию

В чем причина? Аналитик предполагает, что это связано с экономическим кризисом и последующей депрессией, которые ускорили осознание: в России «заботливого государства» нет и в ближайшее время не будет. Это и актуализировало запрос на перемены. Жители России хотят побудить власть если не заботиться о своих гражданах, то хотя бы нормально выполнять свои полномочия.