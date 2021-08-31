Что известно о свадьбе Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной 31 августа 2021 года

Что известно о свадьбе Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной 31 августа 2021 года
Что известно о свадьбе Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной 31 августа 2021 года
Вчера, 18:53ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Инстаграм Ксении Собчак
Сегодня, 31 августа, известный рэпер из Уфы Моргенштерн женится на своей возлюбленной Диларе Зинатуллиной. Свадьба эпатажного артиста проходит необычным образом.

Ранее стало известно, что организацией свадьбы займётся «Студия авторских свадеб Дмитрия Шаповала», а мероприятие пройдёт на воде.

Сегодня днём в Сети опубликовали кадры с набережной Тараса Шевченко возле «Москва-Сити», где готовили сцену, черный теплоход «Рио-1», устанавливали две огромные чёрные фигуры и плакаты с надписью «Алишер и Дилара». По данным телеграм-канала LifeShot, час аренды такого теплохода составляет 30 тысяч рублей, в него вмещается 500 человек.

На торжество был заказан торт высотой 166,6 сантиметра и весом в 666 килограммов, который состоит из ядра конопли и конопляной муки. Также на свадьбу, по данным РенТВ, привезли лошадь. Как пишет News.ru, билеты на свадьбу Моргенштерна и Дилары продавали за 50 тысяч рублей.

Фото:mk.ru

Ведущей свадьбы стала популярная журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Об этом она сама сообщила на своей странице Instagram.

Подготовка к свадьбе

Она опубликовала сторис, на которых заснят обряд выкупа невесты. Алишер также выложил в соцсетях видео, как приехал за своей избранницей. На кадрах видно, что невесту «выкупают» в подъезде многоэтажки, где на стенах расклеены нелепые свадебные плакаты.

Видео:Инстаграм Моргенштерна

Сам рэпер надел на свадьбу классический серый костюм и очки с тонкой оправой. Дилара вышла к жениху в пышном белом платье невесты, а на голове у неё надета тиара. Будущие муж и жена направились в загс. Свадебной машиной стала старенькая Nexia, которую рэпер назвал «легендарной».

Пара уже расписалась и теперь официально являются мужем и женой. Об этом свидетельствуют опубликованные сторис на странице Моргенштерна.

Напомним, Моргенштерн сделал предложение руки и сердца летом этого года, при этом до этого Дилара уже сама публично делала ему предложение.

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