Что известно о свадьбе Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной 31 августа 2021 года

Ранее стало известно, что организацией свадьбы займётся «Студия авторских свадеб Дмитрия Шаповала», а мероприятие пройдёт на воде.
Сегодня днём в Сети опубликовали кадры с набережной Тараса Шевченко возле «Москва-Сити», где готовили сцену, черный теплоход «Рио-1», устанавливали две огромные чёрные фигуры и плакаты с надписью «Алишер и Дилара». По данным телеграм-канала LifeShot, час аренды такого теплохода составляет 30 тысяч рублей, в него вмещается 500 человек.
На торжество был заказан торт высотой 166,6 сантиметра и весом в 666 килограммов, который состоит из ядра конопли и конопляной муки. Также на свадьбу, по данным РенТВ, привезли лошадь. Как пишет News.ru, билеты на свадьбу Моргенштерна и Дилары продавали за 50 тысяч рублей.
Ведущей свадьбы стала популярная журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Об этом она сама сообщила на своей странице Instagram.
Она опубликовала сторис, на которых заснят обряд выкупа невесты. Алишер также выложил в соцсетях видео, как приехал за своей избранницей. На кадрах видно, что невесту «выкупают» в подъезде многоэтажки, где на стенах расклеены нелепые свадебные плакаты.
Сам рэпер надел на свадьбу классический серый костюм и очки с тонкой оправой. Дилара вышла к жениху в пышном белом платье невесты, а на голове у неё надета тиара. Будущие муж и жена направились в загс. Свадебной машиной стала старенькая Nexia, которую рэпер назвал «легендарной».
Пара уже расписалась и теперь официально являются мужем и женой. Об этом свидетельствуют опубликованные сторис на странице Моргенштерна.
Напомним, Моргенштерн сделал предложение руки и сердца летом этого года, при этом до этого Дилара уже сама публично делала ему предложение.