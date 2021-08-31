Что известно о свадьбе Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной 31 августа 2021 года

На торжество был заказан торт высотой 166,6 сантиметра и весом в 666 килограммов, который состоит из ядра конопли и конопляной муки. Также на свадьбу, по данным РенТВ, привезли лошадь. Как пишет News.ru, билеты на свадьбу Моргенштерна и Дилары продавали за 50 тысяч рублей.