В Башкирии 120-летие со дня рождения Минигали Шаймуратова отметили реконструкцией боя

В селе Шаймуратово врио главы региона возложил цветы к мемориалу Воинской Славы, посвященному 112-й Башкавдивизии и ее командиру Минигали Шаймуратову. Напомним, памятник был открыт в 2015 году — это вторая по величине конная скульптура в регионе (автор Денис Стритович).

Кроме того, в деревне Таусенгирово прошла военно-историческая реконструкция сражения 112-й Башкавдивизии под Черниговом с участием пехоты, артиллерии, кавалерии, а также элементами воздушного боя. Здесь же были организованы интерактивные площадки, посвященные жизни и быту на фронте и в тылу, представлены макеты вооружения СССР и Германии, военной униформы, снаряжения, личные вещи красноармейцев.

Кроме военно-исторических клубов Уфы и республики, в мероприятии приняли участие реконструкторы из Самары, Тольятти, Екатеринбурга, Челябинска, Перми и др.

Напомним, генерал-майор Минигали Шаймуратов (1899-1943) с декабря 1941 года командовал 112-й Башкирской кавалерийской дивизией, которая прошла с боями от Дона до Эльбы свыше 4 тыс. км. 3860 воинов дивизии награждены орденами и медалями, 78 из них стали Героями Советского Союза и пятеро — полными кавалерами ордена Славы. Сам комдив был удостоен двух орденов Красного Знамени, ордена Красной Звезды и медалей.