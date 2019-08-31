Поиски годовалого Тимура Хабирова в Башкирии завершены: ребенок найден мертвым

Сегодня, 31 августа, в два часа ночи, волонтеры поисковой группы «Лиза Алерт. Башкортостан» поделились на своих страницах в социальных сетях скорбной новостью: обнаружено тело малыша, пропавшего больше суток назад.

«Хабиров Тимур, 1 год. с. Исмаилово, Дюртюлинский р-н, Башкортостан. Найден. Погиб. Приносим искренние соболезнования родным. Благодарим всех за участие в поиске», — говорится в коротком сообщении поисковиков.

Подробности они не сообщили. Все пояснения оставили до утра. Как сообщили участники поисковых мероприятий, все они очень подавлены такой новостью. До последней минуты в душе каждого теплилась надежда, что мальчик мог спастись каким-то чудесным образом.

Напомним, об исчезновении годовалого Тимура Хабирова утром 29 августа заявила его 29-летняя мать Юлия, проживающая в селе Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии. Было известно, что Юлия воспитывала пятилетнюю дочку и годовалого сына одна, с отцом мальчика она рассталась полгода назад.

У отца ребенка было твердое алиби. Подозрения все больше падали на Юлию, которая в ходе допросов, в конце концов, призналась, что вынесла сына ночью в одеяльце и коробке на улицу и оставила в зарослях крапивы.