Неделя в Башкирии: Даже талантливым людям порой нужно чуть-чуть счастья и удачи

Врио главы

Понедельник – день тяжелый. Даже для диалога. Однако, именно 26 августа состоялась встреча Президента России и врио главы Башкирии.

Радий Хабиров лично рассказал Владимиру Путину о положении дел в республике.

Вернувшись из Москвы, Радий Хабиров провел традиционное оперативное совещание, почти традиционно Башкирии объявил о новых кадровых изменениях: ушел в отставку министр промышленности и инновационной политики и получил назначение глава Благовещенского района.

Позже на совещании в правительстве, секретарь Межведомственного совета общественной безопасности РБ Алексей Касьянов рассказал об итогах кампании по борьбе с нелегальным производством и торговлей алкоголем.

По официальным данным, в регионе существенно выросла доля закупок легального спиртного, реализация которого ведется с уплатой акцизных и прочих сборов, а значит, идет на пользу госбюджету и республике.

Но и тут есть минус – остаются факты продажи алкоголя несовершеннолетним.

- Нам в этих случаях необходимо действовать жестко. Если только расслабим удавку, они сразу вырвутся. На кону - жизнь людей и особенно – детей, - сказал как отрезал Радий Хабиров. - Постараюсь выразиться помягче, но я считаю, что с человеком, который продает алкоголь несовершеннолетним, следует поступать по законам военного времени.

28 августа, стало известно, что врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал заявку на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа под названием «Алга». Она должна вскоре появиться в Ишимбайском и Стерлитамакском районах, разумеется, при условии, что документы будут добрены в Министерстве экономического развития России.

А в это время главы районов

В Башкирии глава Учалинского района отрицает невыносимые условия жизни сироты. Тем временем, сотрудники Роспортебнадзора, прокуратуры и газовой службы говорят об обратном.

27 августа, после трех недель попыток, сирота из города Учалы Ильнур Даушев попал на прием к главе Учалинского района Руслану Гилязетдинову.

Как это было здесь.

28 августа в здании Верховного суда республики произошло ЧП. Мужчина, который участвовал в заседании по гражданскому делу, связанному с продажей квартиры, практически сразу после того, как вышел из зала суда, изрезал себя лезвием бритвы. Рана пришлась на живот. Предположительно таким образом он решил привлечь внимание к себе и своей проблеме, но свести счеты с жизнью вряд ли планировал. Для дальнейшего обследования мужчину направили в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу в Базилевку.

Медиакорсети стало известно от источника, близкого к ситуации, что речь идет о жителе Кугарчинского района республики Викторе Головине. Именно он ранее устроил голодовку прямо у Белого дома.

По его словам, в 2015 году он купил дом у бывшего заместителя главы районной администрации Анатолия Иванова. Вскоре выяснилось, что в доме невозможно жить - он был в аварийном состоянии. Известно, что мужчина проживает с пожилой 87-летней матерью.

Непростая ситуация сложилась с жильем и у семьи с 4 инвалидами в Кировском районе Уфы. Администрация города в рамках программы по расселению людей из аварийного жилья, расселила жителей дома по адресу Свердлова 82/9. Кроме одной семьи, состоящей из четырех инвалидов, один из которых — ребенок. По действующему закону, взамен своей трехкомнатной квартиры они должны были получить две однокомнатные квартиры в благоустроенном районе города. В итоге, они с 2014 года вынуждены скитаться по съемным жилищам.

Здравоохранение

Об этой девочке мы уже писали. «Стоматология ужаса»: В Башкирии врач признался, что не имел права лечить детей. Следователи, тем временем, не хотят расследовать неправильное лечение, из-за которого маленькой девочке удалили часть челюсти.

Беда пришла и в дом героя. Герой Беслана, спасавший 15 лет назад людей, сегодня борется за свою жизнь в Уфе. Надеюсь, следователи найдут виноватых и призовут их к ответу.

Нелегко и некоторым медикам. В Башкирии врач умер накануне допроса в следственном комитете. Республиканский профсоюз врачей утверждает, что медики не выдерживают прессинга следователей. Это утверждение прозвучало на пресс-конференции, которую провел профсоюз медиков Башкирии. Случай связан со смертью врача – анестезиолог-реаниматолог Нефтекамской больницы скончался накануне встречи со следователем по делу о смерти роженицы.

Образование

Повторение пройденного: в Уфе в школе показали, как нельзя обучать башкирскому языку. Данная история является красноречивой иллюстрацией вреда бюрократического подхода к сфере образования.

Кстати, стало известно, что в Башкирии школьники 2 сентября получат универсальную электронную карту. Планируется распространить 250 тысяч таких карт среди детей и подростков нашей республики. Это возможно хорошая новость.

Есть и плохая: в 2019 году Уфе пока не удастся перевести все школы на обучение в первую смену. От второй смены удалось избавиться лишь в 65 из 128 столичных школ.

Культура

Даже талантливым людям порой нужно чуть-чуть счастья и удачи.

Это не мы сказали. Это утверждение Кшиштофа Занусси, который дал интервью нашему корреспонденту.