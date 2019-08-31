Что изменится в России с 1 сентября 2019 года?

Как сообщает РБК, 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах. Неработающие пенсионеры с с/х стажем не менее 30 лет имеют право на прибавку 25% к фиксированной части с января 2020 года.

Также с сентября оформить извещение о ДТП для подачи в страховую компанию можно будет в электронном виде. Это должно ускорить оформление аварий по европротоколу. Специальный сервис должен заработать на сайте госуслуг.

Вступают в силу новые правила продажи билетов на развлекательные мероприятия. Право реализации останется только у самих музеев и театров, а также у компаний, с которыми они заключили договор. Также появятся правила возврата билетов: получить полную стоимость можно будет при возврате не менее чем за десять дней до мероприятия, а за три дня покупателю вернут не больше 30%. При попытке вернуть билеты еще позже их стоимость возмещаться не будет.