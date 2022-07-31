В Уфе произошло ДТП в котором скончался 87-летний мужчина за рулем УАЗика-буханки

В самом столкновении Лады Гранты и УАЗа пожилой человек получил травмы, однако уже в больнице скончался от них, рассказали в пресс-службе ГИБДД Башкирии 31 июля.

Стало известно об очередных смертельных ДТП, которые произошли в Башкирии вчера. В сводках ГИБДД сегодня утром появилась информация о гибели двух человек на дорогах республики, подробности одного происшествия были известны еще вчера, сейчас же стало известно при каких обстоятельствах произошла вторая авария. Одна из трагедий произошла утром в Калининском районе Уфы по улице Боровая столкнулись УАЗ-буханка и Лада Гранта. За рулем Гранты находился 65-летний мужчина, а УАЗом управлял мужчина почтенных лет — ему было 87 лет леи. В результате столкновения пожилой мужчина был госпитализирован с различными травмами, но через несколько часов скончался на больничной койке. Вторая смертельная авария также произошла вчера утром — на 4 км автодороги Тлумбетово-Даут Каюпово 23-летний мужчина вероятно не справился с управлением и съехал в кювет, где и скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи.

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