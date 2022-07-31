В Уфе произошло ДТП в котором скончался 87-летний мужчина за рулем УАЗика-буханки

В Уфе произошло ДТП в котором скончался 87-летний мужчина за рулем УАЗика-буханки
В Уфе произошло ДТП в котором скончался 87-летний мужчина за рулем УАЗика-буханки
Вчера, 14:13ОбществоИрина ДеревянчукФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
В самом столкновении Лады Гранты и УАЗа пожилой человек получил травмы, однако уже в больнице скончался от них, рассказали в пресс-службе ГИБДД Башкирии 31 июля.

Стало известно об очередных смертельных ДТП, которые произошли в Башкирии вчера. В сводках ГИБДД сегодня утром появилась информация о гибели двух человек на дорогах республики, подробности одного происшествия были известны еще вчера, сейчас же стало известно при каких обстоятельствах произошла вторая авария.

Одна из трагедий произошла утром в Калининском районе Уфы по улице Боровая столкнулись УАЗ-буханка и Лада Гранта. За рулем Гранты находился 65-летний мужчина, а УАЗом управлял мужчина почтенных лет — ему было 87 лет леи. В результате столкновения пожилой мужчина был госпитализирован с различными травмами, но через несколько часов скончался на больничной койке.

Вторая смертельная авария также произошла вчера утром — на 4 км автодороги Тлумбетово-Даут Каюпово 23-летний мужчина вероятно не справился с управлением и съехал в кювет, где и скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы