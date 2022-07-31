Суд в Чите арестовал замначальника МВД Башкирии Андрея Москвитина на 2 месяца

Суд в Чите арестовал замначальника МВД Башкирии Андрея Москвитина на 2 месяца
Суд в Чите арестовал замначальника МВД Башкирии Андрея Москвитина на 2 месяца
Вчера, 16:49ОбществоИрина ДеревянчукФото: пресс-служба СК по Забайкальскому краю
Руководителя уголовного розыска в МВД Башкирии заподозрили в получении взятки в особо крупном размере и предъявили соответствующее обвинение, сообщает пресс-служба СК Забайкальского края 31 июля.

В Забайкальском крае заместителя министра внутренних дел Башкирии Андрея Москвитина, которого подозревают в получении взятки в особо крупной размере. Как и других подследственных высокопоставленного чиновника арестовали на два месяца и по ходатайству следователей взят под стражу.

Напомним, заместителя министра внутренних дел Башкирии Андрея Москвитина, который в 2019 году возглавил уголовный розыск Башкирии, задержали в пятницу 29 июля сотрудники ФСБ по Забайкальскому краю. Ранее он возглавлял уголовный розыск в Забайкальском крае.

Москвитин не первый высокопоставленный чиновник из Башкирии оказавшийся в поле зрения правоохранителей. Не так давно состоялось, а точнее должно было состояться первое заседание по делу двух министров Бориса Беляева и Рамзиля Кучарбаева о превышении полномочий. Июльское заседание суда оказалось предварительным, следующее же назначено на 9 августа.

Стоит напомнить и о том, что в июле сотрудники ФСБ по делу очень похожему на дело Беляева и Кучарбаева задержали мэра города Давлеканово Вячеслава Гапоненко. Его как и министров названных выше подозревают в превышении должностных полномочий, которое связано с водоочистными сооружениями в городе.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы