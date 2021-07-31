В выходные в Башкирии прогнозируются дожди, грозы и жара до +32 градусов

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды в республике на ближайшие три дня.

Сегодня, 31 июля, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, юго-западный, во время грозы порывистый. На улице потеплеет до +27...+32 градусов. 1 августа снова ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный, при грозах шквалистый. Температура воздуха ночью составит +15...+20 градусов, в горных районах опустится до +10 градусов, днём +27...+32 градуса. В понедельник, 2 августа, дождей не прогнозируется, ветер юго-западный, западный умеренный. Ночью температура воздуха составит +13...+18 градусов, местами похолодает до +8 градусов, днём поднимется до +28...+33 градусов.

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