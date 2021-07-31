В Башкирии откроют новый дом престарелых

В июле Советский суд Уфы приостановил работу пансионата для престарелых «Долголетие». Родственники постояльцев сообщили шокирующую информацию о мучениях, избиениях и даже о нелегальной работе в учреждении. В декабре 2020 года в «Доме престарелых (Дом милосердия)» произошёл пожар из-за несоблюдения требований пожарной безопасности. В пожаре погибли 11 пожилых людей. Директора учреждения посадили на три года.