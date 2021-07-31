На виллы дочери уфимского бизнесмена Андрея Смышляева наложили арест

На виллы дочери уфимского бизнесмена Андрея Смышляева наложили арест
На виллы дочери уфимского бизнесмена Андрея Смышляева наложили арест
Вчера, 14:08ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего компании «Русшина-Тюмень» Григория Вайнштейна. На комплекс зданий и земельные участки в коммуне Тремеццина на побережье озера Комо, принадлежащие дочери предпринимателя Андрея Смышляева, наложили арест.

Арестованы два двухэтажных дома общей площадью 692 квадратных метра, нежилые помещения и участки, сообщает РБК- Уфа. Такое решение суд вынес, поскольку виллы были приобретены на средства компаний Андрея Смышляева.

Напомним, сумма долга Андрея Смышляева, который владел в Уфе сетью шинных центров «Таганка», составляет 1,5 млрд руб. Он уже признан банкротом, но истец полагает, что часть имущества предпринимателя перешла ранее его родственникам и знакомым: супруге Ольге Смышляевой, тёще Лидии Салмановов и деловому партнеру Сергею Горохову. Каждому из них предъявлены иски на сумму 1,17 млрд рублей. Мужчина был в розыске, но в 2019 году его обнаружили на его вилле в Италии. В конце марта 2021 года его перевезли из Италии в Россию, а в апреле — в СИЗО Уфы.

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