«Живут за наш счет!»: уфимцы восстали против «позорных досок» над подъездами
Вчера, 16:58ОбществоТатьяна МайороваФото: ufacitynews.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жильцы одного из домов запустили опрос в интернете.
Сегодня, 31 июля, портал ufacitynews.ru опубликовал любопытную новость «их жизни ЖКХ». Она касается работы с должниками.
Жильцы одного из домов запустили в сервисе «Яндекс.Район» опрос по поводу красных «позорных досок» которые ЖЭУ уже несколько лет вывешивают над подъездами. На них указываются номера квартир, хозяева которых задолжали за жилищно-коммунальные услуги.
«Они живут за наш счет!» – такой надписью пригвождают должников к «позорным доскам». В ответ на вопрос о том, насколько приемлема такая практика, горожане активно отреагировали и даже предложили засудить ЖЭУ, повесивших такие плакаты.
Обсуждение набирает обороты в соцсетях.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей