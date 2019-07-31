«Живут за наш счет!»: уфимцы восстали против «позорных досок» над подъездами

Сегодня, 31 июля, портал ufacitynews.ru опубликовал любопытную новость «их жизни ЖКХ». Она касается работы с должниками.

Жильцы одного из домов запустили в сервисе «Яндекс.Район» опрос по поводу красных «позорных досок» которые ЖЭУ уже несколько лет вывешивают над подъездами. На них указываются номера квартир, хозяева которых задолжали за жилищно-коммунальные услуги.

«Они живут за наш счет!» – такой надписью пригвождают должников к «позорным доскам». В ответ на вопрос о том, насколько приемлема такая практика, горожане активно отреагировали и даже предложили засудить ЖЭУ, повесивших такие плакаты.

Обсуждение набирает обороты в соцсетях.