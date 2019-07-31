Врио главы Башкирии пригрозил чиновникам, скрывшим экокатастрофу на реке

Радий Хабиров на своей странице в соцсети рассказал о ситуации вокруг загрязнения реки Изяк в районе Благовещенска. По последним данным, там погибла рыба. Сама же река в результате утечки отходов одного из предприятий приняла болотно-зеленый цвет и обрела едкий запах. Фотографии экокатастрофы распространились в социальных сетях.

Врио главы региона поручил своей администрации взять под контроль ситуацию, ответственным за выполнение этой задачи он назначил заместителя руководителя администрации главы РБ Рината Баширова.

Помимо уже нанесенного природе вреда, зараженная вода несет с собой опасность и дальше. Несмотря на то, что сотрудники Роспотребнадзора ночью провели замеры в месте впадения реки Изяк в реку Уфа и пока не обнаружили отклонений от нормы Радий Хабиров все же подчеркнул, что ситуацию следует держать на контроле. По словам Хабирова, замеры будут проводиться два раза в сутки. Дополнительные меры предосторожности также примет «Уфаводоканал».

В своем посте в соцсетях Радий Хабиров обратился также к чиновникам, которые, зная о проблеме, предпочли умолчать о ней. Он заверил, что не только предприятие, виновное в загрязнении реки, но и чиновники, пытавшиеся скрыть это, получат по заслугам и будут наказаны.

Примечательно, что называть предприятие, виновнео в происшедшем, руководитель республики не стал.