Ведущие топ-менеджеры крупнейших компаний раскроют свои секреты успеха на Baltic Week

Архитектура мероприятия будет соответствовать нынешним тенденциям и актуальным проблемам коммуникативной индустрии. В первый день Baltic Weekend состоится паблик-ток с успешными предпринимателями «Сегодня – линейный сотрудник, завтра – CEO». Своими секретами успеха поделятся главные топ-менеджеры крупнейших российских предприятий. Кроме того, в первый день пройдет очная защита финалистов, которые борются за главный приз в номинации «Специалист года» международной премии по коммуникациям PROBA Awards.

Также специалисты на форуме поговорят о новых подходах к работе с агентами влияния. Ранее в этой системе использовались точечные интеграции, теперь же современные бренды предпочитают полноценных амбассадоров.

Участники форума совместно с Ассоциацией менеджеров расскажут, как действовать специалисту по рекламе во время кризиса и какие инструменты помогут его преодолеть. Другая немаловажная тема мероприятия – это развитие коммуникационных команд внутри агентств и корпораций. Также специалисты расскажут о том, как добиваться высоких результатов, не паниковать и не поддаваться на провокации.

Вопрос проведения коллабораций с медиа также не останется без внимания. Будет поднята тема продвижения социального контента. Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью проведет лекцию о том, как пиар-специалисту балансировать между личной и корпоративной позициями во времена волатильной повестки.

Baltic Weekend является одним из крупнейших специальных мероприятий, на которое съезжаются маркетологи, пиарщики, представители бизнес-сегмента, масс-медиа и др. со всего мира. Организатором форума выступает коммуникационное агентство SPN Communications.