Фото: pxhere.com
В России упростили получение автомобильных номеров
Вчера, 16:53Общество
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил свою подпись под законопроектом, позволяющим гражданам самостоятельно получать номера на машину у изготовителей государственных регистрационных знаков.
С текстом закона можно ознакомиться на сайте правовой информации. Об этом пишет RNS.
По новым правилам, если автомобиль регистрирует не сам хозяин, то его представитель должен иметь с собой паспорт владельца.
Власти РФ ввели ответственность для специальных организаций, умышленно искажающих регистрационные данные машин, маркировку автомобилей или их компонентов. Наказание ждет и за нарушение порядка государственной регистрации. За каждое из этих правонарушений спецорганизация может лишиться своего статуса.
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